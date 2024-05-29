«Я бы попробовал»: Жижикин рассказал об отношении к монастырям Актер Жижикин заявил, что попробовал бы уйти в монастырь на время

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Игорь Жижикин

Актер Игорь Жижикин на красной дорожке премьеры комедии «Непослушники» признался, что попробовал бы уйти в монастырь на какое-то время, передает корреспондент NEWS.ru. Также он рассказал, что периодически отказывается от употребления алкоголя, но не смог бы отказаться от плотских утех.

Я бы попробовал. Мне интересны такие эксперименты очищения души, — сказал артист.

Жижикин добавил, что от алкоголя отказываться легко, если человек занят каким-либо делом. По его словам, «все зависит от головы».

Также Жижикин рассказал, что переименовал бы российскую полицию обратно в милицию. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов на фоне переименования ГИБДД в ГАИ.

Он добавил, что «гордо звучит то, чем мы можем гордиться». По мнению Жижикина, если «полицейский выполнил свою работу так, что мы горды, то это звучит гордо, если милиционер — это тоже звучит гордо». Актер указал, что все зависит от человека.

Ранее актер российского и американского кино Жижикин рассказал NEWS.ru, что работа в кинематографе России существенно отличается правовыми гарантиями от США. В Соединенных Штатах съемочный день длится восемь часов, а в России — 12, при этом переработки в Америке должны оплачиваться дополнительно. Он также заметил, что российская индустрия лишь недавно начала выплачивать актерам отчисления за прокат картин.