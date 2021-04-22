«Я буду интернет-тотемом»: трейлер первого фильма о Дурове выложили в Сеть

https://static.news.ru/photo/3ed4f338-a358-11eb-8e47-96000091f725_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Вышел трейлер первого документального фильма об основателе и гендиректоре «ВКонтакте» и Telegram Павле Дурове.

Премьера состоится в ближайшее время. По словам авторов, это фильм-портрет, собранный из историй знакомых и коллег главного героя.

Я буду интернет-тотемом, — звучит фраза в ролике, опубликованном в Сети.

Режиссёр картины — известный журналист и автор ряда документальных расследований Родион Чепель. Он отметил, что Дуров «полностью принял увиденное, даже несмотря на то, что там были вещи, которые он о себе не раскрывает». Премьера картины состоится 24 апреля на Московском международном кинофестивале.

Ранее журнал Forbes исключил основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова из рейтинга богатейших людей Объединённых Арабских Эмиратов, куда он до этого попал. Предприниматель, живущий в арабской стране, занял сразу первое место в списке богатейших людей ОАЭ: его состояние оценивается в $17,2 млрд.