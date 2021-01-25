Warner Brothers и HBO готовят сериал про Гарри Поттера

https://static.news.ru/photo/6a99dfe6-5f4d-11eb-bb88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Warner Bros.

Сервис HBO и студия Warner Brothers ведут подготовку к производству сериала по вселенной Гарри Поттера. В настоящий момент идут переговоры о разработке проекта.

Руководители [студий] провели серию встреч со сценаристами с целью привести франшизу на телевидение, — сообщил источник журналистам The Hollywood Reporter.

В настоящий момент авторы не выбрали сценариста и проводят переговоры с кандидатами.

Сериал должен стать эксклюзивом стримингового сервиса HBO Max. Однако его представители, как и в Warner Brothers не стали опровергать или подтверждать эту информацию. При этом правами на экранизации книг о Гарри Поттере владеет их автор Джоан Роулинг, без её согласия невозможно производство ни одного проекта по этой вселенной.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне назвали фильмы о волшебнике Гарри Поттере по книгам Джоан Роулинг самыми удачными экранизациями в истории кино.

Второе место заняла трилогия «Властелин колец» по произведению Джона Р. Р. Толкина и «Зелёная миля» по роману Стивена Кинга.

Также среди удачных экранизаций россияне назвали сериал 1995 года по книге Джейн Остин «Гордость и предубеждение», «Унесённые ветром» по роману Маргарет Митчелл, экранизации книг Сьюзен Коллинз «Голодные игры» и Стивена Кинга «Побег из Шоушенка».