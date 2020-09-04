Warner Bros. вступилась за главу DC Films после обвинений Рея Фишера

https://static.news.ru/photo/2c5a2d42-ef74-11ea-acdc-fa163e074e61_660.jpg Рей Фишер Фото: kinopoisk.ru

Кинокомпания Warner Bros. заявила, что обвинения актёра Рея Фишера, сыгравшего в киновселенной Marvel Киборга, в адрес президента DC Films Уолтера Хамады являются вымыслом.

Студия уверена, что Хамада не мог участвовать в каких-либо интригах вокруг съёмок фильма «Лига справедливости», так как занял пост президента DC Films в 2018 году — через год после того, как этот фильм был доснят, пишет DTF.

Фишер ранее заявлял, что во время съёмок «Лиги справедливости» режиссёр картины Джосс Уидон «вёл себя грубо и не профессионально», а двое продюсеров Джон Берг и Джефф Джонс не препятствовали этому. Также он сообщил, что глава DC Films Хамада якобы связался с ним в июле и попросил при обнародовании информации не упоминать в рамках этой истории продюсера Джеффа Джонса, оставив в центре скандала Уидона и Берга.

В ответ Фишер заявил, что не будет никого покрывать и обличит всех, включая обратившегося к нему Хамаду.

В Warner Bros. подтвердили, что в июле 2020 года Хамада действительно провёл разговор с Фишером, однако, по заверению студии, эта беседа была посвящена планам по съёмкам фильма о супергерое Флеше, где также должен был появиться персонаж Рея Фишера.

Ранее NEWS.ru писал, что киностудия инициировала внутреннее расследование на основании жалоб актёра и привлекла для участия в нём третью — независимую — сторону, однако, как утверждают в Warner Bros., Фишер отказывается помогать расследованию: не общается с комиссией и не предоставляет доказательства неподобающего поведения режиссёра.