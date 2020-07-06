Warner Bros. снимет новый фильм о Джоне Константине

https://static.news.ru/photo/726091a2-c02e-11ea-a703-fa163e074e61_660.jpg Фото: dc.fandom.com

Кинокомпания Warner Bros. запустила в производство новый фильм о герое комиксов DC Джоне Константине. Продюсером выступит американец Джей Джей Абрамс, известный как режиссёр фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход».

Проект будет выполнен в духе «Тёмной Лиги справедливости», над экранизацией которой Абрамс работает сейчас для стримингового сервиса HBO Max, сообщает The Direct. Вернётся ли Киану Ривз, сыгравший Константина в 2005 году, к своей роли, пока неизвестно.

Проект находится на самой ранней стадии разработки, и сейчас нет никаких подробностей.

Как писал NEWS.ru, британо-американский актёр Кристиан Бэйл может вернуться к роли Бэтмена. Студия пока не начала с ним переговоры.