Warner Bros. снимет новый фильм о Джоне Константине

Кинокомпания Warner Bros. запустила в производство новый фильм о герое комиксов DC Джоне Константине. Продюсером выступит американец Джей Джей Абрамс, известный как режиссёр фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход».
Проект будет выполнен в духе «Тёмной Лиги справедливости», над экранизацией которой Абрамс работает сейчас для стримингового сервиса HBO Max,
Проект находится на самой ранней стадии разработки, и сейчас нет никаких подробностей.
Как писал NEWS.ru, британо-американский актёр Кристиан Бэйл может вернуться к роли Бэтмена. Студия пока не начала с ним переговоры.
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