Warner Bros. попросила американцев не смотреть «Довод» в автокинотеатрах

https://static.news.ru/photo/2c048444-e6de-11ea-8efb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Warner Bros. Pictures

Кинокомпания Warner Bros. выступила с просьбой не смотреть в автокинотеатрах фильм «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана. Премьера картины намечена на 3 сентября.

Студия разослала предпринимателям условия проката, в которых прописано, что операторы автокинотеатров могут показывать ленту только в том случае, если в этом регионе также есть сеансы в залах, сообщает Variety. Из этого следует, что площадки для машин в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, где залы ещё не работают, не смогут показывать картину, а жители обоих городов не смогут увидеть её, пока не возобновится работа кинотеатров.

Warner Bros. может смягчить правила в ближайшие недели, но пока прокатчикам придётся работать с такими условиями, что непривычно для любого фильма. Киностудия таким образом надеется сохранить секретность вокруг фильма, но владельцы кинотеатров выразили мнение, что в таком случае люди будут искать способы увидеть ленту другими способами. В том числе с помощью пиратских ресурсов.

В июне Кристофер Нолан заявил, что его новый фильм «Довод» лучше всего подходит к просмотру в кинотеатре. Он передал послание участникам международной ярмарки кино CineEurope, в котором рассказал, что опыт съёмок картины и результат отличаются от всего, что он делал со своей командой до этого, писал NEWS.ru.