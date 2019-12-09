Компания Warner Bros. объявила, что продолжение фильма «Шазам!» поступило в разработку.
Представители студии выступили с заявлением на фестивале Comic Con Experience в Бразилии,
Детали киноленты пока что не раскрываются, но уже сейчас известно, что актёр Закари Левай вернётся в центральной роли фильма.
По пока не подтверждённой информации, сценаристом выступит Генри Гайден, а в кресло режиссёра вернётся Дэвид Ф. Сандберг.
Как писал NEWS.ru, компания Warner Bros. провела переговоры с американским актёром Майклом Б. Джорданом о его кандидатуре на роль Супермена.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен