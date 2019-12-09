https://static.news.ru/photo/518880f0-1a77-11ea-a6a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Warner Bros. Entertainment/Global Look Press

Компания Warner Bros. объявила, что продолжение фильма «Шазам!» поступило в разработку.

Представители студии выступили с заявлением на фестивале Comic Con Experience в Бразилии, сообщает MovieWeb.

Детали киноленты пока что не раскрываются, но уже сейчас известно, что актёр Закари Левай вернётся в центральной роли фильма.

По пока не подтверждённой информации, сценаристом выступит Генри Гайден, а в кресло режиссёра вернётся Дэвид Ф. Сандберг.

Как писал NEWS.ru, компания Warner Bros. провела переговоры с американским актёром Майклом Б. Джорданом о его кандидатуре на роль Супермена.