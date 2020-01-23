https://static.news.ru/photo/f7cf4fde-3e8a-11ea-abf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/www.imago-images.de/Global Look Press

The Walt Disney Company и Sony Pictures приняли решение разделить кинопрокат в России и СНГ.

Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing, занимавшаяся дистрибуцией кинолент, прекратит существование, сообщает «Коммерсант».

WDSSPR с 21 января начала передавать права на фильмы и прокатные обязанности ООО «Дисней Студиос» и ООО «Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг». Обе компании будут функционировать автономно.

Это логичное продолжение сделки между глобальными офисами Disney и Fox. Мы не видим в этом угрозы ни для прокатных компаний, ни для кинотеатров — появление новых игроков будет способствовать росту конкуренции, — отметили в пресс-службе сети кинотеатров «Каро».

Участники рынка предполагают, что расторжение сотрудничества Disney и Sony в России связано с глобальными изменениями. В марте 2019 года The Walt Disney Company закрыла сделку по приобретению части активов 21st Century Fox.

Как писал NEWS.ru, Disney стала первой киностудией, заработавшей в прокате за год $10 млрд. 8 декабря компания достигла отметки в $3,28 млрд в Северной Америке и $6,7 млрд в мире, суммарно заработав $9,997 млрд.