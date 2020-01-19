https://static.news.ru/photo/5310adf8-3aed-11ea-9352-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sony Pictures Entertainment/youtube.com

Кинобоевик «Плохие парни навсегда», ставший недосягаемым лидером американского кинопроката на выходных, 23 января выйдет в кинотеатрах России.

Третья часть истории о друзьях-полицейских из Майами с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в главных ролях собрала $56,8 миллиона в первый уик-энд и возглавила список лидеров проката в США. Эксперты не ждали от картины настолько высоких сборов, пишет «Газета.ру».

По сюжету, как сообщал NEWS.ru, герой Лоуренса детектив Бернетт и его напарник детектив Лоури в исполнении Смита находятся в ссоре. Бернетт оставил работу в полиции, но бывшим напарникам придётся объединиться, чтобы дать отпор преступнику, который решил отомстить полицейским за смерть брата.