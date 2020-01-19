Кинобоевик «Плохие парни навсегда», ставший недосягаемым лидером американского кинопроката на выходных, 23 января выйдет в кинотеатрах России.
Третья часть истории о друзьях-полицейских из Майами с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в главных ролях собрала $56,8 миллиона в первый уик-энд и возглавила список лидеров проката в США. Эксперты не ждали от картины настолько высоких сборов,
По сюжету, как сообщал NEWS.ru, герой Лоуренса детектив Бернетт и его напарник детектив Лоури в исполнении Смита находятся в ссоре. Бернетт оставил работу в полиции, но бывшим напарникам придётся объединиться, чтобы дать отпор преступнику, который решил отомстить полицейским за смерть брата.
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