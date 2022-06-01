9 июня в российский прокат выходит драма режиссёра Дмитрия Суворова «Одна». Фильм основан на реальных событиях: в 1981 году в небе над Амурской областью произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли 37 человек. Из всех пассажиров лайнера выжила лишь одна женщина — Лариса Савицкая, чудом уцелевшая после падения с высоты 5220 метров.

По сюжету фильма, 24 августа 1981 года молодожёны Лариса и Владимир Савицкие ступили на борт самолёта, следующего рейсом Комсомольск-на-Амуре — Благовещенск. За 30 минут до посадки гражданский борт АН-24 столкнулся с другим самолётом и развалился на куски. Спасатели не верили, что кто-то выживет. Однако Лариса Савицкая очнулась посреди обломков самолёта в непроходимой тайге. Теперь она сама должна была сотворить настоящее чудо, на которое способен только сильный духом человек.

1 июня в ТАСС состоялась презентация фильма с участием создателей и самой Ларисы Савицкой. Героиня драматических событий поделилась своими воспоминаниями и рассказала о впечатлениях от работы артистов: Надежды Калегановой, Виктора Добронравова, Максима Иванова, Яна Цапника, Никиты Тарасова и других.

Фото презентации фильма «Одна» — в галерее NEWS.ru

DJ Грув - Евгений Рудин

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. DJ Грув - Евгений Рудин

Российская актриса театра и кино Анна Старшенбаум (слева)

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Российская актриса театра и кино Анна Старшенбаум (слева)

Актёр Михаил Тройник

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Актёр Михаил Тройник

Артист Жан Милимеров

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Артист Жан Милимеров

Актёр театра и кино Юрий Чурсин

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Актёр театра и кино Юрий Чурсин

Художник Никас Сафронов и актёр Владимир Стеклов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Художник Никас Сафронов и актёр Владимир Стеклов

Актёр Олег Верещагин

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Актёр Олег Верещагин

Актриса Анна Котова-Дерябина

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Актриса Анна Котова-Дерябина

Актёр кино Никита Тарасов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Актёр кино Никита Тарасов

Актёр кино Евгений Березовский

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Актёр кино Евгений Березовский

Актёр кино Михаил Башкатов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Актёр кино Михаил Башкатов

Российский актёр кино, театра и телевидения Кузьма Сапрыкин

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru. Российский актёр кино, театра и телевидения Кузьма Сапрыкин