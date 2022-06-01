Выжила после падения с высоты 5220 метров: фильм «Одна» выходит в прокат

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Российский актёр театра, кино Гоша Куценко

9 июня в российский прокат выходит драма режиссёра Дмитрия Суворова «Одна». Фильм основан на реальных событиях: в 1981 году в небе над Амурской областью произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли 37 человек. Из всех пассажиров лайнера выжила лишь одна женщина — Лариса Савицкая, чудом уцелевшая после падения с высоты 5220 метров.

По сюжету фильма, 24 августа 1981 года молодожёны Лариса и Владимир Савицкие ступили на борт самолёта, следующего рейсом Комсомольск-на-Амуре — Благовещенск. За 30 минут до посадки гражданский борт АН-24 столкнулся с другим самолётом и развалился на куски. Спасатели не верили, что кто-то выживет. Однако Лариса Савицкая очнулась посреди обломков самолёта в непроходимой тайге. Теперь она сама должна была сотворить настоящее чудо, на которое способен только сильный духом человек.

1 июня в ТАСС состоялась презентация фильма с участием создателей и самой Ларисы Савицкой. Героиня драматических событий поделилась своими воспоминаниями и рассказала о впечатлениях от работы артистов: Надежды Калегановой, Виктора Добронравова, Максима Иванова, Яна Цапника, Никиты Тарасова и других.

Фото презентации фильма «Одна» — в галерее NEWS.ru