Вышла комедия «Король Стейтен-Айленда» со звездой Saturday Night Live

https://static.news.ru/photo/c7edd764-acc0-11ea-b5b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: imdb.com

Состоялась премьера комедийного фильм «Король Стейтен-Айленда». Выпуск картины пришлось перенести в Сеть из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Ленту снял Джадд Апатоу, известный по работе над лентами «Ананасовый экспресс» и «Девичник в Вегасе». Главную роль исполнил актёр из юмористического шоу Saturday Night Live Пит Дэвидсон, также широко известный как бывший жених певицы Арианы Гранде.

Изначально премьера фильма должна была состояться на фестивале South By Southwest, но его пришлось отменить в 2020 году из-за COVID-19.

Как писал NEWS.ru, стриминговая платформа Netflix опубликовала фильм «Пять корешей» американского режиссёра Спайка Ли. Продолжительность картины 2 часа 35 минут.