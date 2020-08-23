Вышел второй трейлер нового фильма о Чудо-женщине

https://static.news.ru/photo/2b6818c8-e5e1-11ea-a191-fa163e074e61_660.jpg Фото: Warner Bros.

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала трейлер фильма «Чудо-женщина 1984». В ролике представили нового злодея картины.

Главную роль в киноленте по комиксам вселенной DC снова сыграла Галь Гадот. По сюжету Чудо-женщина отправится в 1980-е годы.

Героине предстоит противостоять Максу Лорду, которого сыграл Педро Паскаль, и Гепарде, роль которой исполнила звезда Saturday Night Live Кристен Уиг. В трейлере она впервые показалась в образе злодейки.

Премьерный показ ролика состоялся 22 августа на конференции поклонников комиксов вселенной DC под названием DC FanDome.

Первый трейлер новой ленты о Чудо-женщине был представлен в декабре 2019 года, писал NEWS.ru. Режиссёром картины выступила Пэтти Дженкинс, снявшая первую часть.