Фото: Marvel Entertainment/youtube.com

Компания Marvel Entertainment опубликовала новый трейлер фильма «Чёрная вдова» австралийского режиссёра и сценариста Кейт Шортланд.

Роль главной героини, как и в серии картин о Мстителях, исполнила Скарлетт Йоханссон.

По сюжету Наталья Романова объединяется со своей сестрой Еленой Беловой, наставницей Мелиной Востокофф и советским супергероем Красным Стражем, чтобы сразиться с профессиональным наемником Таскмастером, способным в точности повторять любые движения.

Премьера картины в России состоится 30 апреля. В фильме вместе с Йоханссон снялись Флоренс Пью, Рэйчел Вайс, Дэвид Харбор и Роберт Дауни-мл.

Как писал NEWS.ru, Скарлетт Йоханссон планирует покинуть вселенную Marvel после выхода фильма «Чёрная Вдова». По её словам, сюжет последних «Мстителей» стёр её не только буквально, но и эмоционально.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях