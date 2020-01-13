Компания Marvel Entertainment опубликовала новый трейлер фильма «Чёрная вдова» австралийского режиссёра и сценариста Кейт Шортланд.
Роль главной героини, как и в серии картин о Мстителях, исполнила Скарлетт Йоханссон.
По сюжету Наталья Романова объединяется со своей сестрой Еленой Беловой, наставницей Мелиной Востокофф и советским супергероем Красным Стражем, чтобы сразиться с профессиональным наемником Таскмастером, способным в точности повторять любые движения.
Премьера картины в России состоится 30 апреля. В фильме вместе с Йоханссон снялись Флоренс Пью, Рэйчел Вайс, Дэвид Харбор и Роберт Дауни-мл.
Как писал NEWS.ru, Скарлетт Йоханссон
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