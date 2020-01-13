https://static.news.ru/photo/322626ce-36a9-11ea-b46a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marvel Entertainment/youtube.com

Компания Marvel Entertainment опубликовала новый трейлер фильма «Чёрная вдова» австралийского режиссёра и сценариста Кейт Шортланд.

Роль главной героини, как и в серии картин о Мстителях, исполнила Скарлетт Йоханссон.

По сюжету Наталья Романова объединяется со своей сестрой Еленой Беловой, наставницей Мелиной Востокофф и советским супергероем Красным Стражем, чтобы сразиться с профессиональным наемником Таскмастером, способным в точности повторять любые движения.

Премьера картины в России состоится 30 апреля. В фильме вместе с Йоханссон снялись Флоренс Пью, Рэйчел Вайс, Дэвид Харбор и Роберт Дауни-мл.