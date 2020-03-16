Телеканал HBO выпустил третий сезон сериала «Мир Дикого Запада». Первый эпизод вышел 15 марта.
Российская премьера проекта состоялось 16 марта на онлайн-платформе Amediateka. Также вышел ролик с новой заставкой сериала.
Следуйте за рассветом искусственного сознания и погружением в разврат в этой мрачной одиссее, которая начинается в мире, где можно удовлетворить аппетит любого человека, — говорится в описании к видео.
Тизер нового сезона «Мира Дикого Запада» вышел 12 января, писал NEWS.ru.
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