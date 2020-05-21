Вышел трейлер второго сезона сериала «Алиенист» с Дакотой Фаннинг

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Канал TNT опубликовал трейлер второго сезона «Алиениста». Главную роль в сериале играет американка Дакота Фэннинг.

Проект 2018 года рассказывал о репортёре, докторе и первой женщине-полицейском, которые объединились, что расследовать череду жестоких убийств детей в Нью-Йорке в конце XIX века. Новые серии получили название «Ангел тьмы».

Теперь героям предстоит разыскать пропавшего ребёнка испанского консула и разобраться с коррупционной системой в городе. Шоу основано на одноимённом романе американского писателя Калеба Карра.

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер четвёртого (и заключительного) сезона сериала «13 причин почему». Премьера состоится 5 июня.