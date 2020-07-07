Вышел трейлер второго сезона «Пацанов»

https://static.news.ru/photo/b8496310-c14b-11ea-8230-fa163e074e61_660.jpg Фото: Amazon Prime Video/youtube.com

Первый ролик с фрагментами второго сезона сериала «Пацаны» (The Boys) опубликовала компания Amazon. Для подписчиков стриминговой платформы Amazon Prime Video премьера запланирована на 4 сентября 2020 года.

Сериал повествует о жизни супергероев в мире, где их деятельность контролируется корпорацией Vought International.

Главным её активом является группа «Семёрка». Её возглавляет Хоумлендер, роль которого исполнил Энтони Старр. Этот герой представляет из себя свихнувшуюся пародию на Супермена.

Противниками вышедших за грани дозволенного супергероям являются вигиланты под начальством Уильяма Бутчера, роль которого исполнил Карл Урбан. Они выступают за ужесточение надзора за деятельностью металюдей и не боятся идти на крайние меры.

Как писал NEWS.ru, авторы «Пацанов» готовят к выпуску короткометражный фильм «Бутчер», который расскажет об одном из главных героев Билли Бутчере.