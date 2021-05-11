Вышел первый трейлер «Венома 2» с Томом Харди

Опубликован первый трейлер супергеройского боевика «Веном 2» по мотивам комиксов Marvel. Видео появилось на YouTube-канале компании Sony Pictures. В главной роли — британский актёр Том Харди, вернувшийся к образам журналиста Эдди Брока и симбиота Венома.
В ролике Веном
Накануне стало известно, что исполнивший роль Капитана Америки в серии фильмов Marvel Крис Эванс может вновь вернуться к этой роли. После завершения сериала «Сокол и Зимний солдат» шоураннеры проекта Малкольм Спэллман и Далан Муссон начали работу над сценарием четвёртого полнометражного фильма о похождениях суперсолдата Стива Роджерса.
Ранее сообщалось, что, несмотря на популярность супергеройского фильма «Лига справедливости» Зака Снайдера, проект не получит дальнейшего развития. Вместо этого Warner Bros. Entertainment и DC планируют создать киновселенную, сосредоточенную на чернокожих персонажах.