Вышел первый трейлер «Венома 2» с Томом Харди

https://static.news.ru/photo/386757c2-b251-11eb-9ade-96000091f725_660.jpg Фото: Sony Pictures Entertainment/youtube.com

Опубликован первый трейлер супергеройского боевика «Веном 2» по мотивам комиксов Marvel. Видео появилось на YouTube-канале компании Sony Pictures. В главной роли — британский актёр Том Харди, вернувшийся к образам журналиста Эдди Брока и симбиота Венома.

В ролике Веном угощает своего носителя завтраком. Позже появляется и главный антагонист картины — инопланетный паразит Карнаж, поселившийся в теле Клетуса Кэссиди (Вуди Харрельсон). Премьера блокбастера запланирована на 16 сентября 2021-го. Первая часть ленты про Эдди Брока вышла в 2018-м, собрав в прокате $856 млн при бюджете в $100 млн.

Накануне стало известно, что исполнивший роль Капитана Америки в серии фильмов Marvel Крис Эванс может вновь вернуться к этой роли. После завершения сериала «Сокол и Зимний солдат» шоураннеры проекта Малкольм Спэллман и Далан Муссон начали работу над сценарием четвёртого полнометражного фильма о похождениях суперсолдата Стива Роджерса.

Ранее сообщалось, что, несмотря на популярность супергеройского фильма «Лига справедливости» Зака Снайдера, проект не получит дальнейшего развития. Вместо этого Warner Bros. Entertainment и DC планируют создать киновселенную, сосредоточенную на чернокожих персонажах.