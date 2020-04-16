Вышел трейлер «Солнечных противоположностей» от создателя «Рика и Морти»

https://static.news.ru/photo/2952a232-7fe9-11ea-a600-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hulu/youtube.com

Стриминговый сервис Hulu опубликовал трейлер мультипликационного сериала «Солнечные противоположности» от создателя «Рика и Морти» Джастина Ройланда. Проект выйдет 8 мая.

Как и в «Рике и Морти», Ройланд лично озвучивает некоторых персонажей. Ролик доступен на YouTube-канале Hulu.

Шоу рассказывает о семье пришельцев, застрявших на Земле, которые пытаются ужиться в мире людей. Человеческая цивилизация вызывает у гостей из другого мира много вопросов, и они никак не могут решить, хорошая она или нет.

В марте Hulu опубликовал тизер «Солнечных противоположностей», писал NEWS.ru.