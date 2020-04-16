Вышел трейлер «Солнечных противоположностей» от создателя «Рика и Морти»

Стриминговый сервис Hulu опубликовал трейлер мультипликационного сериала «Солнечные противоположности» от создателя «Рика и Морти» Джастина Ройланда. Проект выйдет 8 мая.
Как и в «Рике и Морти», Ройланд лично озвучивает некоторых персонажей. Ролик
Шоу рассказывает о семье пришельцев, застрявших на Земле, которые пытаются ужиться в мире людей. Человеческая цивилизация вызывает у гостей из другого мира много вопросов, и они никак не могут решить, хорошая она или нет.
В марте Hulu опубликовал тизер «Солнечных противоположностей», писал NEWS.ru.
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