Вышел трейлер сериала «Шерлок в России»

Стриминговый сервис START опубликовал трейлер сериала «Шерлок в России» режиссёра Нурбека Эгена состоится осенью. Премьера намечена 22 октября.
Проект станет третьим русскоязычным сериалом об этом персонаже и первым с оригинальным сюжетом. В шоу сыграли Максим Матвеев, Константин Богомолов, Павел Майков, Ирина Старшенбаум, Евгений Дятлов и Константин Юшкевич.
По сюжету, сыщик Шерлок Холмс разыскивает маньяка Джека Потрошителя, убившего в Лондоне несколько женщин. После неудачной схватки с убийцей, в которой ранят помощника следователя доктора Ватсона, главный герой понимает, что его противник сбежал в Российскую империю.
Автором сценария выступил Олег Маловичко, автор сериалов и картин «Метод», «Троцкий», «Лёд», «Притяжение», писал NEWS.ru.
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