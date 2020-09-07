Вышел трейлер сериала «Шерлок в России»

https://static.news.ru/photo/9ed393ea-f0fa-11ea-a49f-fa163e074e61_660.jpg Фото: youtube.com

Стриминговый сервис START опубликовал трейлер сериала «Шерлок в России» режиссёра Нурбека Эгена состоится осенью. Премьера намечена 22 октября.

Проект станет третьим русскоязычным сериалом об этом персонаже и первым с оригинальным сюжетом. В шоу сыграли Максим Матвеев, Константин Богомолов, Павел Майков, Ирина Старшенбаум, Евгений Дятлов и Константин Юшкевич.

По сюжету, сыщик Шерлок Холмс разыскивает маньяка Джека Потрошителя, убившего в Лондоне несколько женщин. После неудачной схватки с убийцей, в которой ранят помощника следователя доктора Ватсона, главный герой понимает, что его противник сбежал в Российскую империю.

Автором сценария выступил Олег Маловичко, автор сериалов и картин «Метод», «Троцкий», «Лёд», «Притяжение», писал NEWS.ru.