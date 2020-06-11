Вышел трейлер сериала Семена Слепакова «Окаянные дни» о самоизоляции

https://static.news.ru/photo/cafa9bd8-abce-11ea-8c2a-fa163e074e61_660.jpg Семен Слепаков Фото: slepakovsemyon/instagram.com

Стриминговый сервисе Premier опубликовал трейлер сериала «Окаянные дни» российского продюсера и шоумена Семёна Слепакова. Комедийный проект рассказывает о жизни россиян в период изоляции.

Шоу представлено в формате screenlife, который подразумевает, что действия происходящего будут разворачиваться на экране телефона или монитора компьютера.

В видео присутствуют сцены употребления алкоголя. Минздрав предупреждает, что употребление алкоголя опасно для вашего здоровья.

10 не связанных друг с другом историй об абсурде, который творился с людьми в условиях самоизоляции, — говорится в описании ролика.

Постановщиками выстпуили Андрей Болтенко, Ирина Вилкова, Пётр Буслов, Максим Пежемский, Роман Волобуев и Владимир Епифанцев. Премьера состоится 11 июня.

В шоу сыграли Анна Михалкова, Фёдор Бондарчук, Павел Деревянко и Владимир Епифанцев. Вместе со Слепаковым сценарий написал соавтор «Домашнего ареста» Максим Туханин, писал NEWS.ru.