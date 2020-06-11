Вышел трейлер сериала Семена Слепакова «Окаянные дни» о самоизоляции

Стриминговый сервисе Premier опубликовал трейлер сериала «Окаянные дни» российского продюсера и шоумена Семёна Слепакова. Комедийный проект рассказывает о жизни россиян в период изоляции.
Шоу представлено в формате screenlife, который подразумевает, что действия происходящего будут разворачиваться на экране телефона или монитора компьютера.
В видео присутствуют сцены употребления алкоголя. Минздрав предупреждает, что употребление алкоголя опасно для вашего здоровья.
10 не связанных друг с другом историй об абсурде, который творился с людьми в условиях самоизоляции, — говорится в описании ролика.
Постановщиками выстпуили Андрей Болтенко, Ирина Вилкова, Пётр Буслов, Максим Пежемский, Роман Волобуев и Владимир Епифанцев. Премьера состоится 11 июня.
В шоу сыграли Анна Михалкова, Фёдор Бондарчук, Павел Деревянко и Владимир Епифанцев. Вместе со Слепаковым сценарий написал соавтор «Домашнего ареста» Максим Туханин, писал NEWS.ru.
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