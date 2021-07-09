Вышел трейлер сериала о Поле Маккартни

Опубликован трейлер документального мини-сериала сервиса Hulu — McCartney 3,2,1 — про легендарного участника британской рок-группы The Beatles Пола Маккартни. На кадрах музыкант рассказывает не менее культовому продюсеру Рику Рубину о прошлом коллектива, проекте Wings, сольной карьере, композициях и личной жизни, повлиявших на написание знаковых песен. Ролик доступен на YouTube-канале Hulu.

Остальные детали сюжета пока не раскрываются . Вероятно, повествование будет вестись в хронологическом порядке.

Режиссёром ленты стал обладатель премии «Эмми» Закари Хайнцерлинг, известный по работе над документальным фильмом «Милашка и боксёр» (2013). Премьера мини-сериала, состоящего из шести эпизодов, пройдёт 16 июля на Hulu.

Сэр Джеймс Пол Маккартни часто попадал в Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный музыкант и композитор новейшей истории. 60 его дисков получили статус «золотых», а синглы разошлись тиражом свыше 100 млн экземпляров, песня Yesterday до сих пор удерживает первое место по числу кавер-версий — более 3700, хотя была написана ещё в июне 1965-го «Битлами».

Ранее сообщалось, что лидер советской и российской рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич в разговоре с NEWS.ru одной фразой оценил влияние музыки сэра Пола Маккартни на него самого и на коллектив. 18 июня сэр Джеймс Пол Маккартни отметил 79-й день рождения. Он является одним из основателей легендарной британской группы The Beatles из Ливерпуля.