Вышел трейлер сериала «Хороший человек» Константина Богомолова

https://static.news.ru/photo/d4dd9132-9a94-11ea-b114-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Хороший человек» Фото: Видеосервис START/vk.com

Стриминговый сервис START опубликовал трейлер сериала «Хороший человек», снятый по мотивам истории об ангарском маньяке. Режиссёром выступил Константин Богомолов.

Действие происходит в городке Рубежный, куда приезжает молодой столичный следователь, чтобы поймать серийного убийцу, говорится в описании проекта. Местные жители холодно встретят следователя, так у каждого есть свои скелеты в шкафу.

Трейлер опубликован на YouTube-канале онлайн-кинотеатра.

Никита Ефремов и Юлия Снигирь исполнят главные роли, сам режиссёр также сыграет одного из персонажей. О точной дате выхода шоу продюсеры сообщат позже, писал NEWS.ru.