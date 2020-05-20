Кино

Вышел трейлер сериала «Хороший человек» Константина Богомолова

15:15, 20 мая 2020
Кадр из сериала «Хороший человек» Кадр из сериала «Хороший человек» Фото: Видеосервис START/vk.com

Стриминговый сервис START опубликовал трейлер сериала «Хороший человек», снятый по мотивам истории об ангарском маньяке. Режиссёром выступил Константин Богомолов.

Действие происходит в городке Рубежный, куда приезжает молодой столичный следователь, чтобы поймать серийного убийцу, говорится в описании проекта. Местные жители холодно встретят следователя, так у каждого есть свои скелеты в шкафу.

Трейлер опубликован на YouTube-канале онлайн-кинотеатра.

Никита Ефремов и Юлия Снигирь исполнят главные роли, сам режиссёр также сыграет одного из персонажей. О точной дате выхода шоу продюсеры сообщат позже, писал NEWS.ru.

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