Вышел трейлер сериала «Хороший человек» Константина Богомолова

Стриминговый сервис START опубликовал трейлер сериала «Хороший человек», снятый по мотивам истории об ангарском маньяке. Режиссёром выступил Константин Богомолов.
Действие происходит в городке Рубежный, куда приезжает молодой столичный следователь, чтобы поймать серийного убийцу, говорится в описании проекта. Местные жители холодно встретят следователя, так у каждого есть свои скелеты в шкафу.
Трейлер
Никита Ефремов и Юлия Снигирь исполнят главные роли, сам режиссёр также сыграет одного из персонажей. О точной дате выхода шоу продюсеры сообщат позже, писал NEWS.ru.
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