Вышел трейлер сериала «Голливуд» от создателя «Американской истории ужасов»

https://static.news.ru/photo/4da9f4a8-831a-11ea-99c3-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Голливуд» Фото: Ryan Murphy Productions

Стриминговый сервис Netlfix опубликовал трейлер мини-сериала «Голливуд» режиссёра Райана Мёрфи, известного как создатель шоу «Американская история ужасов».

Новый проект расскажет о начинающих актёрах и кинематографистах, которые пытаются добиться успеха в США после Второй мировой войны.

Главные роли исполнили Даррен Крисс, Пэтти Люпон, Джереми Поуп, Джейк Пикинг и Самара Уивинг. Трейлер доступен на YouTube-канале онлайн-кинотеатра.

Как писал NEWS.ru, Netflix опубликовал трейлер сериала «Водоворот», в создании которого принял участие Дамиен Шазелл, известный как режиссёр фильмов «Ла-Ла Ленд» и «Одержимость». Он снял первые два эпизода нового проекта.