Кино

Вышел трейлер сериала «Голливуд» от создателя «Американской истории ужасов»

18:10, 20 апреля 2020
Кадр из сериала «Голливуд» Кадр из сериала «Голливуд» Фото: Ryan Murphy Productions

Стриминговый сервис Netlfix опубликовал трейлер мини-сериала «Голливуд» режиссёра Райана Мёрфи, известного как создатель шоу «Американская история ужасов».

Новый проект расскажет о начинающих актёрах и кинематографистах, которые пытаются добиться успеха в США после Второй мировой войны.

Главные роли исполнили Даррен Крисс, Пэтти Люпон, Джереми Поуп, Джейк Пикинг и Самара Уивинг. Трейлер доступен на YouTube-канале онлайн-кинотеатра.

Как писал NEWS.ru, Netflix опубликовал трейлер сериала «Водоворот», в создании которого принял участие Дамиен Шазелл, известный как режиссёр фильмов «Ла-Ла Ленд» и «Одержимость». Он снял первые два эпизода нового проекта.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях