Вышел трейлер сериала «Голливуд» от создателя «Американской истории ужасов»

Стриминговый сервис Netlfix опубликовал трейлер мини-сериала «Голливуд» режиссёра Райана Мёрфи, известного как создатель шоу «Американская история ужасов».
Новый проект расскажет о начинающих актёрах и кинематографистах, которые пытаются добиться успеха в США после Второй мировой войны.
Главные роли исполнили Даррен Крисс, Пэтти Люпон, Джереми Поуп, Джейк Пикинг и Самара Уивинг. Трейлер
Как писал NEWS.ru, Netflix опубликовал трейлер сериала «Водоворот», в создании которого принял участие Дамиен Шазелл, известный как режиссёр фильмов «Ла-Ла Ленд» и «Одержимость». Он снял первые два эпизода нового проекта.
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