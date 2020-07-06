Вышел трейлер продолжения «Пол-литровой мыши»

https://static.news.ru/photo/539d0b7c-c030-11ea-be01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Williams Street

Проект Adult Swim опубликовал трейлер третьего сезона сюрреалистичного мультсериала «Пол-литровая мышь» (12 oz. Mouse). Премьера запланирована на 20 июля.

Второй сезон шоу закончился в 2006 году, после чего в 2007 году вышел отдельный веб-эпизод. В октябре 2018 появился спецвыпуск «Мыши».

Шоу рассказывает о зелёной мыши Фитцжеральде, алкоголике и социопате. Вместе с напарником, шиншиллой Скиллетом, он зарабатывает на жизнь, выполняя разную тёмной работой. Постепенно им раскрывается глобальный заговор, который грозит самому мирозданию.

Детали нового сезона не уточняются, однако судя по ролику, в проекте появятся уже знакомые зрителю персонажи.

Как писал NEWS.ru, канал Comedy Central заказал производство новых серий анимационного шоу «Бивис и Батт-Хед». Сериал получил два сезона.