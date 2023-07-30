Вышел трейлер «Пилы X» Lionsgate показала трейлер «Пилы 10» с Тобином Беллом в роли Джона Крамера

Фото: Кинокомпания Lionsgate

Кинокомпания Lionsgate показала новый трейлер «Пилы 10» (Saw 10). Судя по опубликованному ролику, актер Тобин Белл вернулся к роли Джона Крамера. Ожидается, что события фильма развернутся между первой и второй частями франшизы.

В «Пиле 10» смертельно больной герой едет в Мексику, где ему обещают экспериментальное лечение, но это оказывается аферой. Оказалось, что люди, представлявшиеся специалистами, обманывали нездоровых людей. Крамер принимает решение наказать преступников, заставив их принять участие в его испытаниях.

Известно, что в фильме также снялись Стивен Брэнд, Сюннёве Макоди Лунд, Майкл Бич, Рената Вака и другие. Премьера картины назначена на 29 сентября.

В комментариях пользователи выразили надежду на то, что фильм не вызывает такого разочарования, как предыдущие части. Некоторые считают, что картина имеет все шансы не стать балластом франшизы. Некоторые пользователи упрекнули создателей за желание угодить преданным фанатам ленты, но отметили, что сохранен общий фон фильма в стиле «нуар».

Ранее студия Sony Pictures внесла изменения в график предстоящих премьер всех своих новых картин на 2023 и 2024 год. Речь идет как минимум о фильмах «Гран Туризмо», «Крейвен-охотник», «Охотники за привидениями», «Мадам Паутина», «Плохие парни 4», «Веном 3», сиквел «Каратэ-пацана» и других.