Организация Film Forum опубликовала трейлер обновлённой версии фильма «Ночи Кабирии» итальянское режиссёра Федерико Феллини.
Отреставрированная картина выйдет в формате 4K, прокат пока что будет только в США. Премьера намечена на 17 апреля,
Картина рассказывает о секс-работнице, которая хочет найти настоящую любовь. Однажды она встречает мужчину, в которого влюбляется.
Как писал NEWS.ru, в Москве на большие экраны выйдет отреставрированная версия дебютного фильма Федерико Феллини под названием «Белый шейх». Чёрно-белую киноленту, обновлённую до формата 4К, покажут на итальянском языке с русскими субтитрами.
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