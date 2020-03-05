https://static.news.ru/photo/b99256f8-5ec9-11ea-a5bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Film Forum/YouTube

Организация Film Forum опубликовала трейлер обновлённой версии фильма «Ночи Кабирии» итальянское режиссёра Федерико Феллини.

Отреставрированная картина выйдет в формате 4K, прокат пока что будет только в США. Премьера намечена на 17 апреля, говорится в описании к трейлеру.

Картина рассказывает о секс-работнице, которая хочет найти настоящую любовь. Однажды она встречает мужчину, в которого влюбляется.

Как писал NEWS.ru, в Москве на большие экраны выйдет отреставрированная версия дебютного фильма Федерико Феллини под названием «Белый шейх». Чёрно-белую киноленту, обновлённую до формата 4К, покажут на итальянском языке с русскими субтитрами.