Вышел трейлер мультфильма «Зверопой 2» про животных-шоуменов

YouTube-канал Universal Pictures Russia опубликовал первый трейлер мультфильма «Зверопой 2» про животных-шоуменов. Проект является продолжением одноимённой ленты 2016 года. Премьера запланирована на 23 декабря 2021 года.
В центре сюжета — коала Бастер Мун,
Бастер и его команда, среди которых многодетная свинья Розита, дикобраз-панк Эш, горилла Джонни и другие, должны убедить Клея вернуться на сцену и устроить незабываемое шоу.
Накануне вышел трейлер байопика «Гарри и Меган: Побег из дворца». Ролик опубликовал YouTube-канал Entertainment Tonight. Лента расскажет о жизни британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл.
Ранее сообщалось, что на YouTube-канале HBO Max Family появился первый трейлер мультсериала «Том и Джерри в Нью-Йорке». В новом проекте знакомые кошки-мышки продолжатся, только в известном мегаполисе. Кот переедет в пятизвёздочный отель, а мышонок