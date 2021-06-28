Вышел трейлер мультфильма «Зверопой 2» про животных-шоуменов

YouTube-канал Universal Pictures Russia опубликовал первый трейлер мультфильма «Зверопой 2» про животных-шоуменов. Проект является продолжением одноимённой ленты 2016 года. Премьера запланирована на 23 декабря 2021 года.

В центре сюжета — коала Бастер Мун, мечтающая стать суперзвездой музыкального шоу. Действие происходит в вымышленном мире, населённом антропоморфными животными. Но продюсеры не оценили её команду, состоящую из одарённых, но никому не известных ребят. Последний шанс Муна — пригласить льва Клея Кэллоуэй — местную легенду рока. Однако после потери супруги он не покидает своего поместья и не общается с публикой много лет.

Бастер и его команда, среди которых многодетная свинья Розита, дикобраз-панк Эш, горилла Джонни и другие, должны убедить Клея вернуться на сцену и устроить незабываемое шоу.

Накануне вышел трейлер байопика «Гарри и Меган: Побег из дворца». Ролик опубликовал YouTube-канал Entertainment Tonight. Лента расскажет о жизни британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл.