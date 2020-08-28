Вышел трейлер мини-сериала Луки Гуаданьино «Мы те, кто мы есть»

https://static.news.ru/photo/0b26c728-eb61-11ea-9396-fa163e074e61_660.jpg Фото: HBO/youtube.com

Канал HBO опубликовал трейлер сериала «Мы те, кто мы есть» (We Are Who We Are) итальянского режиссёра Луки Гуаданьино. Премьера намечена на сентябрь.



Проект рассказывает об отношениях 14-летних Фрейзера Уилсона и Кейтлин Харпер, которые вместе со своими родителями-военными попадают на итальянскую военную базу. В глазах детей других служащих они кажутся влюблённой парой, но на деле Уилсон скучает по своему другу Марку из Нью-Йорка и привязывается к солдату по имени Джейсон, а Харпер увлечена оружием, единоборствами и боевой техникой.

Гуаданьино снял первые два и последний эпизоды, а над сценарием он работал вместе с Паоло Джордано и Франческой Маньери. В сериале сыграли Хлоя Севиньи, Франческа Скорсезе, Джек Дилан Грейзер, Алиса Брага и Кид Кади.

Как писал NEWS.ru, Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом», впервые вышедшего в 1932 году. Кинематографист Брайан Де Пальма в 1983 году выпустил свою версию картины с Аль Пачино в главной роли.