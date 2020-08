Вышел трейлер мини-сериала Луки Гуаданьино «Мы те, кто мы есть»

Канал HBO опубликовал трейлер сериала «Мы те, кто мы есть» (We Are Who We Are) итальянского режиссёра Луки Гуаданьино. Премьера намечена на сентябрь.



Проект рассказывает об отношениях 14-летних Фрейзера Уилсона и Кейтлин Харпер, которые вместе со своими родителями-военными попадают на итальянскую военную базу. В глазах детей других служащих они кажутся влюблённой парой, но на деле Уилсон скучает по своему другу Марку из Нью-Йорка и привязывается к солдату по имени Джейсон, а Харпер увлечена оружием, единоборствами и боевой техникой.