Вышел трейлер комедийного сериала «Тед Лассо» от создателя «Клиники»

https://static.news.ru/photo/801d0da4-c69e-11ea-8493-fa163e074e61_660.jpg Фото: Apple TV/youtube.com

Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал трейлер комедийного сериала «Тед Лассо». Премьера намечена на 14 августа.

Проект рассказывает о тренере команды по американскому футболу, выступающую за неизвестный канзасский колледж. Его внезапно приглашают в Англию натаскать английский профессиональный клуб. Есть одно «но»: Тед Лассо ничего не понимает в соккере.

Над сериалом поработали создатель «Клиники» Билл Лоуренс, один из сценаристов к ситкома «Как я встретил вашу маму» Джо Келли, Брендат Хант, известный по проекту «Ки и Пи» и звезда Saturday Night Live Джейсон Судейкис, который также исполнил заглавную роль в новом сериале.

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Apple TV+ заключил многолетнее соглашение с фондом американского писателя Мориса Сендака на создание экранизаций по его произведениям. Какие именно работы будут адаптированы, пока неизвестно.