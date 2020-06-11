Вышел трейлер комедии о Евровидении с Уиллом Ферреллом

Стриминговый сервис Netflix опубликовал клип из комедийного фильма Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, рассказывающий об участниках международного песенного конкурса «Евровидение».
Фильм рассказывает вымышленных исполнителях из Исландии Ларса Эрикссона и Сигрит Эриксдоттир, роли которых исполнили Уилл Феррелл и Рейчел Макадамс. Они пытаются попасть на состязание и исполнить там песню под названием Volcano Man («Человек-вулкан»).
В картине также снялись американская актриса Деми Ловато и британские актёры Пирс Броснан и Дэн Стивенс. Премьера намечена на 26 июня.
Как писал NEWS.ru, Дэн Стивенс, известный по роли в сериале «Аббатство Даунтон», сыграет в Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga русского певца Александра Лемтова, который любит больших диких кошек.
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