Вышел трейлер комедии о Евровидении с Уиллом Ферреллом

https://static.news.ru/photo/1a222f1a-abf1-11ea-ae5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Netfllix/youtube.com

Стриминговый сервис Netflix опубликовал клип из комедийного фильма Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, рассказывающий об участниках международного песенного конкурса «Евровидение».

Фильм рассказывает вымышленных исполнителях из Исландии Ларса Эрикссона и Сигрит Эриксдоттир, роли которых исполнили Уилл Феррелл и Рейчел Макадамс. Они пытаются попасть на состязание и исполнить там песню под названием Volcano Man («Человек-вулкан»).

В картине также снялись американская актриса Деми Ловато и британские актёры Пирс Броснан и Дэн Стивенс. Премьера намечена на 26 июня.

Как писал NEWS.ru, Дэн Стивенс, известный по роли в сериале «Аббатство Даунтон», сыграет в Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga русского певца Александра Лемтова, который любит больших диких кошек.