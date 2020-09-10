Вышел трейлер комедии «Хеллоуин Хьюби» с Адамом Сэндлером

https://static.news.ru/photo/575f1c18-f376-11ea-9a3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: NETFLIX

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер комедийного фильма «Хеллоуин Хьюби» американского режиссёра Стивена Брилла. Премьера намечена на 7 октября.

Картина рассказывает о добродушном парне по имени Хьюби, который очень любит Хеллоуин, из-за чего над ним смеются окружающие. Однажды на город обрушивается неизвестная угроза, которая грозит положить конец Дню Всех Святых, и Хьюби становится единственным, кто может всех спасти.

Главную роль в проекте исполнил Адам Сэндлер. Вместе с ним в ленте приняли участие Стив Бушеми, Роб Шнайдер, Рэй Лиотта, Майя Рудольф, Кенан Томпсон и Кевин Джеймс.

Это не первый случай сотрудничества Сэндлера и Брилла. Оба исполнили роли в известной комедии «Большой папа» 1999 года.

В июне пользователь сайта Reddit расписал концепцию и сюжет для самого плохого фильма, в котором мог бы сыграть Адам Сэндлер. В конце 2019 года артист в шутку заявил, что снимется в очень плохом фильме, если не победит на премии «Оскар» за роль в фильме «Неогранённые драгоценности» братьев Бена и Джоша Сэфди. В итоге артист даже не получил номинацию, а новостей о его планах принять участие в заведомо неудачном кинопроекте пока не поступало, писал NEWS.ru.