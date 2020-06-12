Вышел трейлер финального сезона сериала «Тьма»

https://static.news.ru/photo/250d1042-ac92-11ea-baa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Netflix/youtube.com

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер сериала «Тьма». Новые серии завершат проект.

Шоу рассказывает историю четырёх семей, живущих в немецком городе Винден, где раз в 33 года пропадают дети. После того как в 2019 году отец одного из героев покончил с собой, в лесу исчезает ещё один ребёнок. Местные жители постепенно начинают распутывать тайны, которые затрагивают три поколения обитателей Виндена.

Конец — это начало. И начало — это конец, — говорится в описании к ролику.

Премьера финальных серий состоится 27 июня, писал NEWS.ru.