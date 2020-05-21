Вышел трейлер финального сезона сериала «13 причин почему»

https://static.news.ru/photo/7375dc1e-9b35-11ea-9c60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Netflix/youtube.com

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер четвёртого (и заключительного) сезона сериала «13 причин почему». Премьера состоится 5 июня.

Проект рассказывает о проблемах современных американских школьников. В центре сюжета — Ханна Бейкер, неожиданно для всех покончившая жизнь самоубийством. Она оставила коллекцию с аудиокассетами, на которых перечислила 13 причин, подтолкнувших её к суициду.

Согласно описанию ролика, в новых эпизодах ученики старшей школы Либерти готовятся к выпускному. Но прежде они должны снова столкнуться со страшным секретом и сделать выбор, который повлияет на их будущее.

Ранее Netflix опубликовал видео, на котором актёрский состав проекта собрался для последнего прочтения сценария, писал NEWS.ru.