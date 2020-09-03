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Вышел трейлер фильма «Вечный свет» Гаспара Ноэ

18:34, 03 сентября 2020
Фото: Les Cinémas de la Zone

Компания Ufo Distribution опубликовала трейлер французского и аргентинского режиссёра Гаспара Ноэ. В российский прокат картина выйдет 19 ноября.

В главных ролях Шарлотта Генсбур и Беатрис Далль. Ноэ также выступил сценаристом ленты.

Мировая премьера картины в состоялась ещё в 2019 году. Его показали в рамках Международного Каннского кинофестиваля.

Как писал NEWS.ru, в Сети появился трейлер фильма «Не время умирать» режиссёра Кэри Фукунаги об агенте 007 Джеймсе Бонде. Премьера намечена на ноябрь.

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