Фото: Vertical Entertainment US/youtube.com

Стриминговому сервису Disney+ придётся снизить качество видео, чтобы Интернет в Европе выдержал нагрузку, пока люди не покидают дома из-за введённого в связи с пандемией коронавируса карантина.

Компания также отложила с 24 марта на 7 апреля запуск платформы по Франции. Ожидаются ли задержки со стартом работы онлайн-кинотеатра в других странах, не уточняется, передаёт The Verge. В тех...