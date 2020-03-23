Кинокомпания Vertical Entertainment опубликовала трейлер триллера «Наследство» режиссёра Вона Стайна. Одну из главных ролей в картине исполнил британец Саймон Пегг.
Премьера фильма в кинотеатрах и онлайн-платформах намечена на 22 мая, 23 апреля его выпустит вещатель DirecTV.
Вместе с Пеггом в проекте приняли участие Лили Коллинз, Конни Нильсен и Чейс Кроуфорд.
Как писал NEWS.ru, на YouTube-канале портала Rotten Tomatoes появился трейлер второго сезона «Реальные упыри». Шоу создано на основе одноимённой комедии о вампирах, снятой новозеландскими режиссёрами Тайкой Вайтити и Джемейном Клементом. Премьера в США состоится 15 апреля.
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