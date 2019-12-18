https://static.news.ru/photo/ff30f8e4-2239-11ea-8f02-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

В Сети появился трейлер продолжения мелодрамы «Лёд» режиссёра Жоры Крыжовникова. Главных героев, которых исполнят Александр Петров и Аглая Тарасова, ожидают серьёзные испытания.

Судя по ролику, фигуристка Надя и хоккеист Саша поженятся и будут мечтать о ребёнке. Но за свою мечту им придётся дорого заплатить. Саша останется один с младенцем. Рассталась пара или фигуристка погибла, создатели картины подробности сюжета в трейлере не раскрывают, пишет StarHit.

Фильм выйдет на экраны в День всех влюблённых 14 февраля.

Ранее проект «Кино Mail.ru» назвал Александра Петрова самым популярным российским актёром 2019 года.