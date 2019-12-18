В Сети появился трейлер продолжения мелодрамы «Лёд» режиссёра Жоры Крыжовникова. Главных героев, которых исполнят Александр Петров и Аглая Тарасова, ожидают серьёзные испытания.
Судя по ролику, фигуристка Надя и хоккеист Саша поженятся и будут мечтать о ребёнке. Но за свою мечту им придётся дорого заплатить. Саша останется один с младенцем. Рассталась пара или фигуристка погибла, создатели картины подробности сюжета в трейлере не раскрывают,
Фильм выйдет на экраны в День всех влюблённых 14 февраля.
Ранее проект «Кино Mail.ru» назвал Александра Петрова самым популярным российским актёром 2019 года.
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