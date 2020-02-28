Компания Universal Pictures опубликовала трейлер картины «Кэндимен», продюсером которой выступил Джордан Пил, снявший хорроры «Мы» и «Прочь». Новый проект является ремейком фильма ужасов 1992 года.
Американский актёр Яхья Абдул-Матин II исполнил в картине центральную роль. В ролике он смотрит в зеркало и видит в отражении оружие главного героя — огромный крюк.
События фильма развернутся в наши дни в городе Чикаго. Проект не является полноценным перезапуском оригинальной серии фильма.
27 февраля в Twitter хоррора появились два тизера, в которых персонажи фильма пять раз произносят «Кэндимен», писал NEWS.ru.
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