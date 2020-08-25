Вышел трейлер фильма «Энола Холмс» о сестре знаменитого детектива

https://static.news.ru/photo/99d796b8-e6d5-11ea-8f80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Энола Холмс»/kinopoisk.ru

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер фильма «Энола Холмс», рассказывающий о похождениях сестры Шерлока Холмса. Премьера намечена на 23 сентября.

История 14-летней Энолы начинается с исчезновения её матери, с которой они были не разлей вода. Девушка просит помощи у своих старших братьях, Майкрофта и Шерлока, которые отказались решать загадку, посчитав её незначительной.

Заглавную роль исполнила Милли Бобби Браун, сыгравшая Одиннадцать в сериале «Очень странные дела». Также в проекте приняли участие Генри Кавилл, Сэм Клафлин и Хелена Бонэм Картер.

Режиссёром выступил британец Гарри Брэдбир, известный по работе над сериалом «Дрянь».

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер четвёртого сезона сериала «Корона», рассказывающего о жизни королевы Елизаветы II. Премьера намечена на 15 ноября.