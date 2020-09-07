Вышел трейлер фильма «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Издание «Медуза» опубликовало трейлер фильма исторической драмы «Дорогие товарищи» российского режиссёра Андрея Кончаловского. Выход картины в прокат намечен на ноябрь.

Лента основана на реальных событиях, произошедших в 1962 году в городе Новочеркасске, где во время забастовки были расстреляны рабочие. Главная героиня — убеждённая коммунистка, деятель городского комитета партии, которая готова до драки защищать фигуру Иосифа Сталина в споре с дочерью.

В видео присутствуют сцены курения. Минздрав предупреждает, что курение опасно для вашего здоровья.

Главную роль в картине исполнила Юлия Высоцкая. Также в проекте снялись Сергей Эрлиш, Юлия Бурова, Андрей Гусев и Владислав Комаров.

7 сентября состоялась премьера «Дорогих товарищей» на Венецианском кинофестивале. Лента вошла в основной конкурс мероприятия, писал NEWS.ru.