Вышел трейлер фильма «Цой» Алексея Учителя

https://static.news.ru/photo/3f65459c-e859-11ea-9f8a-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Цой» Фото: SonyPicturesRU/youtube.com

Кинокомпания Sony Pictures опубликовала трейлер фильма «Цой» российского режиссёра Алексея Учителя.

Ранее картину планировали выпустить 3 сентября, однако сейчас продюсерам пришлось отложить премьеру на неопределённый срок, о чём Учитель рассказал на пресс-конференции, передаёт ТАСС.

В картине будут показаны вымышленные события лета 1990 года, когда произошла авария, в которой погиб лидер группы «Кино» Виктор Цой. По официальной версии, музыкант уснул за рулём, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Цой умер в возрасте 28 лет. Актёра, исполняющего роль музыканта, на экране не будет. В фильме снялись Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие.

Павел Шелест был правильный мужик. Не любил крутых поворотов. Всегда старался поступать как положено. Но ему не повезло. 15 августа 1990 года на раскалённой трассе Слока-Талси в его автобус врезался «Москвич» Виктора Цоя. Кумир миллионов погиб на месте, — говорится в описании ролика.

Как ранее писал NEWS.ru, премьера фильма «Цой» российского режиссёра Алексея Учителя изначально была запланирована на 27 августа — в День российского кино. Работа над картиной завершилась 20 июня.