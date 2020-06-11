Вышел трейлер фильма «7500» о захвате пассажирского самолёта

Стриминговый сервис Amazon Prime Video опубликовал трейлер фильма «7500» немецкого режиссёра Патрика Воллрата. Главную роль исполнил американец Джозеф Гордон-Левитт.
Мировая премьера картины состоялась в августе 2019 года, однако онлайн она выходит только сейчас. Фильм станет доступным 19 июня.
Фильм рассказывает о пилоте пассажирского самолёта, который захватили террористы. Их попытка ворваться в кабину пилота не увенчалась успехом, после чего главный герой начал с ними переговоры.
Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix опубликовал клип из комедийного фильма Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, рассказывающий об участниках международного песенного конкурса «Евровидение».
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