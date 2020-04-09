Вышел трейлер документального фильма о Стэнли Кубрике

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Издание The Playlist опубликовало трейлер документального фильма об американском актёре Стэнли Кубрике. Проект получил название Kubrick by Kubrick.

Картина состоит из нескольких интервью с Кубриком, актёрами его фильмов, а также членами съёмочной группы. В ленте покажут архивные видеоматериалы с его коллегами и ранее не публиковавшиеся записи из семейного поместья.

Kubrick by Kubrick должны были показать на фестивале Tribeca Film Festival, проведение которого было запланировано на 15–26 апреля 2020 года. Из-за запретов, введённых в связи с пандемией коронавируса, мероприятие отложили на неопределённый срок. Теперь организаторы киносмотра планируют все отобранные для программы фильмы показывать онлайн.

Как писал NEWS.ru, американский музыкальны фестиваль Coachella опубликовал трейлер, рассказывающий о событии, которое традиционно проходит в городе Индио штата Калифорния в апреле.