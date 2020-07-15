Вышел трейлер документального фильма о лягушонке Пепе

В Сети появился трейлер документального фильма, рассказывающего о персонаже лягушонке Пепе, ставшего одним из самых известных мемов в Интернете. Картина получила название Feels Good Man («Ништяк, браток»).
Фильм также расскажет о художнике Мэтте Фьюри, создавшем Пепе в 2005 году. В ленте обсудят период, когда интернет-тролли превратили мем в символ ненависти и расового превосходства. Это происходило, когда Дональд Трамп ещё только участвовал в президентской гонке.
Режиссёром выступил Артур Джонс, специализирующийся на производстве документальных проектов. Спродюсеровал картину Джорджио Анджелини.
Как писал NEWS.ru, компания Metabook Entertainment готовит к выпуску документальный фильм о расследовании убийства, вдохновившем американского режиссёра Дэвида Линча на создание сериала «Твин Пикс».
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