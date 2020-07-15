Вышел трейлер документального фильма о лягушонке Пепе

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Стриминговый сервис Netflix запустил в производство фильм, посвящённый австралийской мореплавательнице Джессике Уотсон. В 2009 году они стала самой молодой путешественницей, в одиночку совершившей кругосветный тур под парусом.

Режиссёром выступит Сара Спиллейн, известная по ленте «Жизненный опыт» с Кристиной Риччи в главной роли. Сценарий напишет Кэти Рэндалл, сообщает Variety. Я надеюсь, что картина вдохновит людей по всему миру...