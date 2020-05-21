Вышел трейлер документального фильма «Добро пожаловать в Чечню»

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Телеканал HBO опубликовал трейлер документального фильма «Добро пожаловать в Чечню». Он рассказывает о преследованиях представителей ЛГБТ-сообщества в регионе.

В картине говорится о группе активистов, которые рискуют своей жизнью ради помощи людям нетрадиционной ориентации, которых подвергают пыткам и гонениям в Чечне. Жертвам преследований предоставляют убежище и помощь в получении визы за границу.

Режиссёром проекта выступил американец Дэвид Франс. Он номинировался на премию «Оскар» в 2013 году с фильмом «Как победить чуму».

В Telegram издания «МБХ Медиа» говорится, что лица героев в фильме были изменены при помощи нейросети. Это сделали для того, чтобы обезопасить их.

Как писал NEWS.ru, «Добро пожаловать в Чечню» в феврале был отмечен призом зрительских симпатий в программе «Панорама» Берлинского международного кинофестиваля.