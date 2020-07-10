Вышел трейлер чёрно-белой версии «Паразитов»

https://static.news.ru/photo/ee2bc046-c2ad-11ea-847b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Barunson E&A

Британская сеть кинотеатров Curzon опубликовала трейлер чёрно-белой версии фильма «Паразиты» южно-корейского режиссёра Пон Джун Хо. Премьера состоится 24 июля на больших экранах и на стриминговых сервисах.

Премьеру новой версии ленты анонсировали после того, как стало известно о снятии в Великобритании запретов на массовые мероприятия, которые были введены в связи с пандемией коронавируса.

Чёрно-белая версия «Паразитов» вышла в России в ограниченный прокат с 8 по 16 марта, однако из-за распространения инфекции, не все желающие успели посетить сеансы.

Как писал NEWS.ru, американский актёр Марк Руффало подтвердил информацию о том, что может принять участие в сериале, созданном на основе фильма «Паразиты». Весной с ним начались переговоры.