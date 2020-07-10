Вышел трейлер чёрно-белой версии «Паразитов»

Британская сеть кинотеатров Curzon опубликовала трейлер чёрно-белой версии фильма «Паразиты» южно-корейского режиссёра Пон Джун Хо. Премьера состоится 24 июля на больших экранах и на стриминговых сервисах.
Премьеру новой версии ленты анонсировали после того, как стало известно о снятии в Великобритании запретов на массовые мероприятия, которые были введены в связи с пандемией коронавируса.
Чёрно-белая версия «Паразитов» вышла в России в ограниченный прокат с 8 по 16 марта, однако из-за распространения инфекции, не все желающие успели посетить сеансы.
Как писал NEWS.ru, американский актёр Марк Руффало подтвердил информацию о том, что может принять участие в сериале, созданном на основе фильма «Паразиты». Весной с ним начались переговоры.
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