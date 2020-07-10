Вышел трейлер байопика о Николе Тесле с Итаном Хоуком

https://static.news.ru/photo/0d966254-c2c4-11ea-94b6-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Тесла» Фото: RNG Entertainment

Кинокомпания IFC Films опубликовала трейлер биографического фильма о сербско-американском изобретателе Николе Тесле. Картина получила название «Тесла».

По сюжету физик пытается воплотить свои революционные разработки в области электротехники. Лента также рассказывает о его непростых взаимоотношениях с двумя другими известными изобретателями — Томасом Эдисоном и Джорджем Вестингаузом.

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Главную роль в фильме исполнил американец Итан Хоук. Также в картине приняли участие Кайл Маклахлен, Джим Гэффиган, Ив Хьюсон и Ханна Гросс. Режиссёром выступил Майкл Алмерейда, также написавший сценарий, первую версию которого подготовил ещё в 1980-х годах, отмечает «Кино ТВ».

Как писал NEWS.ru, британская сеть кинотеатров Curzon опубликовала трейлер чёрно-белой версии фильма «Паразиты» южно-корейского режиссёра Пон Джун Хо. Премьера состоится 24 июля на больших экранах и на стриминговых сервисах.