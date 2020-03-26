https://static.news.ru/photo/7dce046a-6f3f-11ea-b4d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hulu original

Стриминговый сервис Hulu опубликовал тизер мультипликационного сериала «Солнечные противоположности» от создателя «Рика и Морти» Джастина Ройланда. Проект выйдет 8 мая.

Как и в «Рике и Морти», Ройланд лично озвучивает некоторых персонажей. Ролик доступен на YouTube-канале Hulu.

Сериал расскажет о семье пришельцев, застрявших на Земле, которые пытаются ужиться в мире людей. Человеческая цивилизация вызывает у гостей из другого мира много вопросов, и они никак не могут решить, хорошая она или нет.

Как писал NEWS.ru, канал Adult Swim опубликовал тизер новых эпизодов мультсериала «Рик и Морти». Видео появилось в Twitter проекта.