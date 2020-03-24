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Российсикй журнал «Искусство кино» опубликовал в свободном доступе архив всех номеров, вышедших за 2019 год. Таким образом издание поддержало людей, находящихся на самоизоляции в период пандемии коронавируса.

Выпуски из коллекции посвящены документальному кино, режиссёру Дзиге Вертову, «Дау», «Джокеру», фильмам Marvel, а также Берлинале, Каннам, Венеции, «Кинотавру», сообщается на сайте журнала. Чтобы поддержать всех наших читателей, кто ходил...