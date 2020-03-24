Стриминговый сервис Hulu опубликовал тизер-трейлер сериала «Великая», рассказывающего о Екатерине II и её муже, императоре Петре III. Премьера проекта намечена на 15 мая.
Главную роль исполнила Эль Фэннинг, супруга Екатерины сыграл Николас Холт. Кроме того, в шоу приняли участие Фиби Фокс, Адам Годли, Чарити Уэйкфилд и Дуглас Ходж.
Отмечается, что сериал будет основан на исторических фактах только «кое-где», в остальном это будет авторская интерпретация периода истории России.
«Великая» — это сатирическая, комедийная драма о том, как Екатерина Великая выросла из аутсайдера в самого долгоиграющего правителя в российской истории, — говорится в описании к ролику.
Как писал NEWS.ru, на YouTube-канале портала Rotten Tomatoes появился трейлер второго сезона «Реальные упыри». Шоу создано на основе одноимённой комедии о вампирах, снятой новозеландскими режиссёрами Тайкой Вайтити и Джемейном Клементом. Премьера в США состоится 15 апреля.
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