Николь Кидман сыграла эмигрантку Машу в новом сериале

Фото: Hulu/youtube.com

Компания Леонардо Ди Каприо Appian Way в ходе аукциона купила права на ремейк датского фильма Томаса Винтерберга «Ещё по одной». Предполагается, что в США сценарий напишут специально под голливудского актёра, пишет Deadline.

В настоящее время у фильма нет сценариста и режиссёра. При этом известно, что снять адаптацию картины хотели Джейк Джилленхол и Элизабет Бэнкс. Винтерберг выбрал предложение Ди Каприо, так как захотел...