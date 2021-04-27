Николь Кидман сыграла эмигрантку Машу в новом сериале

Видеосервис Hulu опубликовал на YouTube тизер сериала «Девять совсем незнакомых людей», снятого по одноимённому роману Лианы Мориарти. Главную роль досталась Николь Кидман. Она сыграла роль российской эмигрантки по имени Маша.
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Помимо Кидман в сериале снимались Мелисса Маккарти, Люк Эванс и Самара Уивинг.
Ранее стало известно, что исполнивший роль Капитана Америки в серии фильмов Marvel Крис Эванс может вновь вернуться к этому персонажу. После завершения сериала «Сокол и Зимний солдат» шоураннеры проекта Малкольм Спэллман и Далан Муссон начали работу над сценарием четвёртого полнометражного фильма о похождениях суперсолдата Стива Роджерса.