16+

Рубрики

Медиа

Архив

Кино

Николь Кидман сыграла эмигрантку Машу в новом сериале

11:26, 27 апреля 2021
Фото: Hulu/youtube.com

Видеосервис Hulu опубликовал на YouTube тизер сериала «Девять совсем незнакомых людей», снятого по одноимённому роману Лианы Мориарти. Главную роль досталась Николь Кидман. Она сыграла роль российской эмигрантки по имени Маша.

Зрителям расскажут историю персонажа Кидман, которая по сюжету работает директором оздоровительного центра для тех, кто намерен начать новую жизнь. Персонал подвергает пациентов нетрадиционным психотерапевтическим методам. Когда выйдет сериал, пока не известно. Всего в нём будет восемь эпизодов.

Помимо Кидман в сериале снимались Мелисса Маккарти, Люк Эванс и Самара Уивинг.

Ранее стало известно, что исполнивший роль Капитана Америки в серии фильмов Marvel Крис Эванс может вновь вернуться к этому персонажу. После завершения сериала «Сокол и Зимний солдат» шоураннеры проекта Малкольм Спэллман и Далан Муссон начали работу над сценарием четвёртого полнометражного фильма о похождениях суперсолдата Стива Роджерса.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео