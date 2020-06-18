Вышел тизер сериала «Проклятая» по книге Тома Уилера

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Умер советский и российский актёр Олег Борецкий. Ему было 56 лет.

О кончине артиста сообщил продюсер Вячеслав Шмыров в Facebook. Вчера умер актёр Олег Борецкий. Мы много лет не виделись. И для меня он остался человеком из 90-х, — написал Шмыров....