Вышел тизер сериала «Проклятая» по книге Тома Уилера

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер сериала «Проклятая», основанная на одноимённом романе Тома Уилера. Произведение рассказывает о временах короля Артура с точки зрения девушки по имени Нимуэ — будущей Владычицы Озера.
По сюжету, главная героиня оказывается присоединилась к восстанию против короля-тирана, который пытается истребить всех людей, владеющих магическими способностями.
Главную роль исполнила Кэтрин Лэнгфорд, известная по сериалу «13 причин почему» и фильму «Достать ножи». Кроме того, в шоу приняли участие Густаф Скарсгорд («Викинги») и Дэниэл Шарман («Великолепные Медичи»).
Ранее Netflix опубликовал трейлер сериала «Монахиня-воин». Премьера состоится 2 июля.
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